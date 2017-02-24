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Чим запам'яталась Верховна Рада у п'ятницю: Почекун, "Роттердам+" та блокування трибуни

19:41, сьогодні 138 Читать новость на русском

Популярний інтернет мем "Почекун" відвідав парламент, депутати не повірили "безальтернативності антрациту" від міністра Ігоря Насалика, а Гройсман підтримав ліквідацію Податкової міліції – саме так пройшов день в українському парламенті.

Майже порожня сесійна зала в п`ятницю вже звичне явище. І як довго Почекун не чекав депутатів, а їх до кінця засідання не більшало, а навпаки ставало все менше. Його з собою на роботу взяв Борислав Береза. За його словами, аби показати уряду, що українське суспільство не хоче більше чекати змін.

Годину запитань до уряду починає міністр енергетики Ігор Насалик. Він пообіцяв відповісти на докори про те, що його відомство нічого не зробило, аби зменшити енергетичну залежність України від ОРДЛО.

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Ці 4 проекти – це рішення наукове технічне фінансове наших енергетиків, щоб деверсифікувати поставку антрацитового вугілля в Україну. Два з цих рішень реалізовані,
– заявив міністр енергетики України Ігор Насалик.

Однак чому ці заходи не дали змоги відмовитись від вугілля з окупованого Донбасу міністр не зміг пояснити.

Останніх 12 місяців середня ціна і вартість доставки, ось за що ми платимо, тобто різниця в 10-15 мільярдів, де вона поділась і як ми її повернемо..,
– сказав депутат Ігор Луценко.

Крім цього, у парламенті тривав скандал з податковою міліцією. Учора голова податкового комітету Ніна Южаніна намагалась правками до закону про спадщину врятувати податкову міліцію від ліквідації.

Однак під Радою у четвер зранку підприємці протестували проти повернення цього контролюючого органу. А заступник голови податкового комітету Андрій Журжій разом з іншими депутатами заблокували трибуну і не дали продавити пропозицію Южаніної.

Однак радіти бізнесу поки рано. Бо сама податкова міліція розпускатись не квапиться. Заступник голови фіскальної служби Сергій Білан запевнив, що орган працює і далі і він не поза законом. А ліквідується лише з моменту створення нової служби в міністерстві фінансів.

Автор – Анна Калюжна

Теги: Україна Володимир Гройсман Політика Верховна Рада Державна податкова служба Ігор Насалик
Джерело: 24 Канал
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