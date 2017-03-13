Чому і як Туреччина посварилася з Європою, – пояснення експерта

16 квітня у Туреччині відбудеться референдум, на якому населення країни має проголосувати за чи проти поправок до чинної Конституції. Але через те, що турки розділились фактично 50 на 50 відсотків, Ердогану необхідно звернутись за додатковими голосами до європейських турків. Саме тому турецькі політики поїхали у Євросоюз, який, у свою чергу, не радо їх прийняв.

Так пояснив головну причину, чому Туреччина та ЄС "побили горщики", експерт-міжнародник Борис Немировський у своїй статті "Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора".

"Так вже склалося, що серед європейських турків у нього завжди було немало прибічників: це поясняється, насамперед, тим, що вельми багато турецьких ісламістів довгі роки гнітили турецькі ж світські націоналісти-кемалісти й, відповідно, вони емігрували до Європи (особливо – до Німеччини) через свої релігійні переконання. В європейських країнах вони, звичайно, користувалися демократичним правом на свободу віросповідання, яке зафіксоване в так званій Хартії Європи, залишаючись водночас, як казав Остап Бендер, "турецькопідданими". Коли ж до влади в Туреччині прийшов Ердоган із своєю ісламістською партією АКР – вони радо підтримали його проти світських суперників, скориставшись своїм конституційним правом на голосування," – пише Немировський.

Але європейські політики не підтримали помічників Ердогана, як і самого президента Туреччини, тому ще керунок, у якому рухається ця країна зараз суперечить ідеалам Європи. Тому і "єврокомісія проголосила про припинення фінансової програми підготовки Туреччини до вступу в ЄС (десь 4 млрд євро на рік), пояснюючи це тим, що на даний момент офіційна Анкара рухається в зворотньому від Європи напрямку, тож нема сенсу фінансувати те, чого нема."

Так, спочатку агітації Ердогана завадила Австрія, яку він тут же обізвав "фашистами". За нею у списку опинилася Німеччина, "де проживає найбільша в Євросоюзі турецька громада: близько 3,5 мільйонів осіб".

Далі настала черга Нідерландів. Тут був заборонений виступ пані міністра зі справ сім'ї Туреччини в Роттердамі. Її автівку зупинила поліція неподалік від турецького консульства та розвернула назад до Німеччини, звідки вона приїхала після того, як її виступи в ФРН також не відбулися. Тут вже Ердогана просто "зірвало": за традицією, обізвавши голландців фашистами, він пообіцяв страшні кари Амстердаму, а посольство Нідерландів в Анкарі було блоковано поліцейськими, – зазначив експерт.

Слідом за Нідерландами і Данія відмовилась від турецької передвиборчої кампанії.

І поки Реджеп Ердоган обзиває пів Європи "фашистами", у "Німеччині почали обговорювати – якщо вже, мовляв, ми фашисти – то чи є сенс тримати на сході Туреччини свої фашистські протиповітряні ракетні комплекси Patriot, які були розміщені там на початку сирійської війни на прохання Ердогана?".

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