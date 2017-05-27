Чому українці – нація крайнощів: пояснення соціолога

За 25 років в Україні відбулось дві революції. І кожного разу здавалось, що з влади проганяють найпекельніше зло. Але щось йшло не так. Можливо, у цьому вина самих українців.

Про те, чому українці – нація крайнощів – розповіла Директор фонду "Демократичні ініціативи", соціолог Ірина Бекешкіна. "Ми – нація крайнощів. У нас же якщо не "перемога", то "зрада". Українці погано сприймають проміжні етапи і заходи. Їм треба все і відразу, або нехай хтось інший все і відразу. У нас же на всіх виборах – і парламентських, і президентських – перемагала опозиція, за винятком 1999 року, коли Леонід Кучма пішов на другий термін президентства. Вибори у нас – справжній аукціон обіцянок – все і відразу. Але не вийшло – значить, інших виберемо. У цих не вийшло – третіх виберемо", – зазначила Ірина Бекешкіна. Читайте також: Соціолог спрогнозувала, коли Україна помириться з Росією Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

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