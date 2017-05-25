Чому Євробачення-2017 стало одним із найдорожчих за всю історію конкурсу

Чи не найдорожче Євробачення за всю історію конкурсу відбулось в Україні. Шалені витрати на шоу спричинили хвилю обурень ще під час підготовки. Організаторів підозрюють у корупції через закиди у непрозорості тендерів. Тепер, коли пісенний конкурс позаду, час підбивати фінансові підсумки. Щоправда, звіт про використання грошей тільки очікують.

Сцена, вражаючі спецефекти, тисячі прожекторів створювали голлівудську картинку, яку побачили 200 мільйонів глядачів. Ця краса з державної скарбниці витягнула космічну суму – майже мільярд гривень. До порівняння, Німеччина змогла організувати конкурс за 25 мільйонів євро, Швеція – за 9 мільйонів євро.

Звіту про використання грошей тільки очікують. Аудит витрат не призначався, хоча весь процес підготовки супроводжувався гучними скандалами. Тендери до Євробачення проводили за спрощеною схемою. Оргкомітет мав право самостійно вирішувати, з ким укладати договори. Цей дозвіл отримали у Кабміні, мотивуючи обмеженим часом на підготовку. На цьому й заробляли.

Схема дуже проста: компанія, з якою є відповідні домовленості, стає переможцем тендеру. З урахуванням відповідності термінів та ціни на виконання цих робіт, завищувалась вартість послуг. Все це може коливатись, як завгодно, людьми, які цей тендер оголосили,

– заявив продюсер Джамали Олександр Тарнопольський.

Після призначення продюсером євробачення Павла Грицака скандалів тільки побільшало. З команди пішли одразу два головних організатори – Олександр Харебін та Вікторія Романова. Все через ті ж тендери. Грицак старі закупівлі скасовував і оголошував нові.

Павло Грицак – відомий медіа-менеджер. У 2005 році вже організовував євробачення. Тоді, за інформацією проекту "Схеми", лише від продажу квитків зникло близько 3 мільйонів гривень.

Було вкрадено 37 мільйонів. Кримінальних проваджень немає. Ті, хто це організовував, отримував ордени та подяки,

– зазначив продюсер Олександр Зирін.

Національна телерадіокомпанія, яка була мовником-організатором, наразі зводить дебет з кредитом. Сам Павло Грицак поки нічого не коментує. Обіцяє все пояснити після остаточного підбиття підсумків з освоєння бюджету.

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