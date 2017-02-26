Чубаров розповів, як кримчанам чинити опір в умовах окупації

В умовах окупації відсутність співпраці з окупаційною владою – це вже опір.

Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, кримчани не повинні робити те, що може зміцнити окупаційну владу.

Люди в Криму не за власною волею опинилися в окупації і вони мають продовжувати жити і працювати, виконувати свої зобов'язання перед родиною, але не переходити тих меж, які будуть їм потім інкримінуватися як співпраця з окупантами. Вони не повинні йти на служіння окупантам і займатися тією діяльністю, яка зміцнює окупантів в Криму,

– зазначив Чубаров.

Голова Меджлісу пояснив, що кримчани не повинні йти в сферу управління, обиратися через вибори, які призначають окупанти. А також не підтримувати публічно окупаційну влади.

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Неспівпраця з окупантами - це вже є опір,

– додав він.

Нагадаємо, 26 лютого в Україні відзначається День опору Криму російській окупації. Рівно три роки тому багатотисячний мітинг проукраїнсько налаштованих мешканців півострова прийшов під стіни Кримського парламенту.