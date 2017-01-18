Чубаров відповів на заяву Савченко про Крим

Народний депутат та один з лідерів кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що висловлювання Надії Савченко щодо здачі Криму заради збереження Донбасу є зрадницьким ставленням до України та кримськотатарського народу.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради, повідомляє УНІАН.

Вчорашнє публічне висловлювання нашої колеги Савченко, про те, що мовляв, заради повернення Донбасу треба відмовитися від Криму, є не лише вкрай неприйнятними, але глибоко образливим, цинічним і зрадницьким ставленням до всіх громадян України та кримськотатарського народу, що залишаються заручниками РФ,

– сказав він.

Чубаров додав, прикро, що такі висловлювання допустила людина, яка сама пройшла через російський полон.

Я говорив по телефону з Надією і сподіваюсь, що вона уточнить позицію. Жодних поступок агресорові. З цієї трибуни хочу закликати президента України терміново скликати Конституційну комісію й зайнятися статусом Криму, майбутнього нашого півострову, щодо його повернення та контролю,

– наголосив Чубаров.

Нагадаємо, Надія Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливе лише за умови тимчасової відмови від Криму.