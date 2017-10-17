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Данський режисер Ларс фон Трієр відповів на звинувачення ісландської співачки Бйорк

11:37, сьогодні 669 Читать новость на русском
Співачка Бйорк
Співачка Бйорк / www.peoples.ru

Данський режисер Ларс фон Трієр і творець стрічки "Та, що танцює в темряві" , в якій знімалась співачка Бйорк, різко відповів на звинувачення про його домагання до жінки на знімальному майданчику.

Про це пишуть на The Guardian.

В інтерв'ю данському виданню, Ларс фон Трієр сказав, що сторона подій, представлена Бйорк − це "не той випадок". Він також заявив, що співачка "представила один з найбільших виступів".

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Нічого подібного. Але ми, безперечно, не були друзями, це факт,
− сказав фон Трієр.


Бйорк і режисер Ларс фон Трієр на кінофестивалі в Каннах, 2000 рік

"Наскільки я пам'ятаю, ми були жертвами. Ця жінка була сильнішою, ніж Ларс фон Трієр, і я, і наша компанія разом", − заявив виданню продюсер картини фон Трієра "Та, що танцює в темряві" Пітер Аалбек Йенсен про роботу з Бйорк.

Нагадаємо, що ісландська співачка Бйорк заявила, що її домагався данський режисер, хоча його імені вона не назвала. Однак, як відомо, вона працювала лише з одним данським режисером – Ларсом фон Трієром. Вона зазначила, що відкинула режисера і він покарав її, створивши у своїй команди враження, що з співачкою складно працювати.

Теги: LifeStyle Музика Кіно
Джерело: 24 Канал
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