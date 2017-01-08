Де в Україні обмежено рух транспорту через негоду: перелік автошляхів

Різке похолодання та сильні опади в Україні змусили надзвичайників обмежити рух на деяких автошляхах.

Загалом в п’яти областях України на деяких дорогах введено обмеження на рух транспорту, повідомили у ДСНС.

Одеська область

З 18:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення області (крім дороги Київ – Одеса де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів).

До ліквідації заторів на території Одеської області були залучені 319 одиниць техніки та 350 чоловік, з яких від ДСНС України 22 одиниць техіки та 50 чоловік особового складу.

Дніпропетровська область

З 18:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на ділянці дороги М-23 Кіровоград-Кривий Ріг- Запоріжжя.

Кіровоградська область

З 15:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

Херсонська область

З 12:00 6 січня обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

Миколаївська область

З 17:00 07 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 617 одиниць техніки та 2 649 чоловік з яких від Укравтодору залучено 1 361 одиниць техніки та 1 752 чоловік. Від ДСНС України — 256 одиниць техіки та 897 чоловік особового складу.

Підрозділами ДСНС вивільнено з снігових заметів 925 автомобілів (за добу 582), в яких перебувало 2 142 особи (за добу 1 475).

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі, однак в деяких аеропортах є затримки у рейсах.

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