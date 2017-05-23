Депутат і міністр попалися на нецензурній переписці в Раді: опубліковані фото

Депутати у Верховній Раді вкотре "засвітили" перед об'єктивами фотокамер свою переписку на мобільних телефонах. Цього разу фотографам вдалося зробити знімок екрану мобільного телефону нардепа Віктора Балоги і міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака.

Знімок зробив фотограф Ян Доброносов, який і опублікував його у Facebook. "Тут всяка пи**ота з бпп агітує за твій пакет", – мовиться у тексті повідомлення від Балоги, адресованому Семераку. Читайте також: Котики і кнопкодави. Створили кумедне відео про народних депутатів Повідомлення від Балоги Семераку