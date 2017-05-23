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Депутат і міністр попалися на нецензурній переписці в Раді: опубліковані фото

18:12, сьогодні 861 Читать новость на русском
Фотографи зняли переписку Балоги та Семерака
Фотографи зняли переписку Балоги та Семерака / Facebook: Yan Dobronosov

Депутати у Верховній Раді вкотре "засвітили" перед об'єктивами фотокамер свою переписку на мобільних телефонах. Цього разу фотографам вдалося зробити знімок екрану мобільного телефону нардепа Віктора Балоги і міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака.

Знімок зробив фотограф Ян Доброносов, який і опублікував його у Facebook.

"Тут всяка пи**ота з бпп агітує за твій пакет", – мовиться у тексті повідомлення від Балоги, адресованому Семераку.

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Повідомлення від Балоги Семераку

Повідомлення від Балоги Семераку

Теги: Україна Політика Верховна Рада Віктор Балога
Джерело: 24 Канал
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