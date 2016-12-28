Держбюдждет-2017 вийшов друком: вступає в силу з 1 січня

Газета Верховної Ради "Голос України" опублікувала закон про державний бюджет України на 2017 рік.

Закон опублікований у "Голосі України" у середу і вступає в силу з 1 січня 2017 року, пишуть "Українські Новини".

Держбюджет передбачає прогноз зростання ВВП на наступний рік на рівні 3% при інфляції 8,1%.

Основою для розрахунку показників основного кошторису країни на 2017 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, збільшення номінального ВВП до 2 584,9 мільярдів гривень.

Документ також прогнозує дохід від приватизації в розмірі 17,1 мільярдів гривень.

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Граничний розмір державного боргу на кінець 2017 року згідно з бюджетом не повинен перевищити 1 716,630 217 мільярда гривень.

Також документ передбачає зниження дефіциту Пенсійного фонду на 9,5 % до 141,315 мільярдів гривень.

Доходи у документі збільшені до 721 398,426 мільйонів гривень, витрати – до 790 393,530 мільйонів.

Мінімальна зарплата українців вже з 1 січня 2017 року становитиме 3200 гривень.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня депутати Верховної Ради прийняли державний бюджет України на 2017 рік. 23 грудня закон підписав спікер Андрій Парубій, а вже 26 грудня документ був підписаний президентом Петром Порошенком.