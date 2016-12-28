  • укр
  • рус
10:58
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 10:00: Як українці відчули землетрус в Румунії. Смертельна ДТП в Харкові
Випуск новин
10:47, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Держбюдждет-2017 вийшов друком: вступає в силу з 1 січня

09:43, сьогодні 164 Читать новость на русском
Напередодні його підписав президент
Напередодні його підписав президент / Українське фото

Газета Верховної Ради "Голос України" опублікувала закон про державний бюджет України на 2017 рік.

Закон опублікований у "Голосі України" у середу і вступає в силу з 1 січня 2017 року, пишуть "Українські Новини".

Держбюджет передбачає прогноз зростання ВВП на наступний рік на рівні 3% при інфляції 8,1%.

Основою для розрахунку показників основного кошторису країни на 2017 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, збільшення номінального ВВП до 2 584,9 мільярдів гривень.

Документ також прогнозує дохід від приватизації в розмірі 17,1 мільярдів гривень.

Читайте також: Бюджет-2017: про головні показники і перспективи їх виконання

Граничний розмір державного боргу на кінець 2017 року згідно з бюджетом не повинен перевищити 1 716,630 217 мільярда гривень.

Також документ передбачає зниження дефіциту Пенсійного фонду на 9,5 % до 141,315 мільярдів гривень.

Доходи у документі збільшені до 721 398,426 мільйонів гривень, витрати – до 790 393,530 мільйонів.

Мінімальна зарплата українців вже з 1 січня 2017 року становитиме 3200 гривень.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня депутати Верховної Ради прийняли державний бюджет України на 2017 рік. 23 грудня закон підписав спікер Андрій Парубій, а вже 26 грудня документ був підписаний президентом Петром Порошенком.

Теги: Україна Політика Бюджет-2017 ЗМІ гроші
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Мультфільм 2016 року: як українці створили перший власний 3D-мультик
сьогодні, 09:01 Мультфільм 2016 року: як українці створили перший власний 3D-мультик
Ігор Саджениця 2634
сьогодні, 08:23 "Жест доброї волі": чому бойовики мали передати заручниць через Савченко та про що мовчить СБУ?
Дмитро Снєгирьов 1 1450
Криминальная
27 грудня, 22:35 Криминальная "юстиция" может стать официальной
Андрій Довбенко 1296
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Дівчина Лещенка заявила, що віддаватиме гроші за квартиру вона
 26 вересня , 15:49
Кримчанин "вишив" мультфільм про Україну
 12 серпня , 13:03 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук