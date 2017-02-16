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Держлісагентство може очолити голова Державної зернової корпорації, – ЗМІ

19:50, сьогодні 51 Читать новость на русском
Олександр Григорович (центр)
Олександр Григорович (центр) / Соцмережі

У Державному агентстві лісових ресурсів України, яке контролює 70% лісів в країні, незабаром може змінитися керівник.

Про це пише "Хвиля".

Замість Христини Юшкевич Кабінет Міністрів планує призначити на цю посаду Олександра Григоровича, який з жовтня 2016 року виконує обов'язки голови Державної продовольчо-зернової корпорації, повідомило високопоставлене джерело в Адміністрації Президента України.

За його словами, офіційно кандидатуру Григоровича може бути внесено на одному з найближчих засідань Кабміну.

Кандидатура Олександра Григоровича на посаду голови Держлісагентства обговорювалася ще на початку 2015 року за попереднього міністра агрополітики Олексія Павленка, радником якого він був.

Однак, тоді під час межкоаліційних торгів цю посаду віддали Олександру Ковальчуку – за півроку його було звільнено через масштабну вирубку лісів, яка відбувалася в країні за його потурання.

З 8 червня 2016 року тимчасовим виконувачем обов'язків очільника агентства стала Христина Юшкевич, юрист-консультантка відомства. У Кабміні не приховували, що це компромісна фігура, на період пошуку керівника, який зможе провести реформу лісового господарства.

Швидше за все, за словами джерела з АП, форсувати призначення нового керівника уряд змушує тривалі неконтрольовані рубки, а також черговий раунд переговорів з Євросоюзом щодо скасування мораторію на експорт лісу-кругляка.

В управлінні Держлісагентства перебуває близько 70% всіх територій лісів в Україні. Решта площі перебуває під орудою Міністерства оборони, Мінекології (в частині національних парків і заповідників), а також органів місцевого самоврядування.

Загальна площа лісового фонду України становить – 10,4 мільйона гектарів, з яких вкрито лісовою рослинністю – 9,6 мільйона гектарів. Лісистість території країни становить 15,9% за оптимального рівня 20%.

Олександр Григорович народився 10 листопада 1967 у селі Жеваловка Новоархангельського району Кіровоградської області.

Закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю "механізація сільського господарства". Від лютого 1998-го до лютого 2010 року обіймав керівні посади у приватних компаніях. У 2010 році став генеральним директором Українського науково-виробничого інженерного центру з охорони праці у сільському господарстві "Укрсільгоспохоронпраця".

З квітня 2010-го до лютого 2011 року – радник Міністра аграрної політики України.

У 2011 році обіймав посаду заступника Голови Державної інспекції сільського господарства України.

До лютого 2014-го був директором Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5 жовтня 2016 року його було призначено виконувачем обов’язків голови правління ПАТ "ДПЗКУ".

Теги: Україна Кабінет Міністрів України Політика
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