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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дипломат назвав дату, коли українці літатимуть до Туреччини без закордонного паспорта

20:44, сьогодні 359 Читать новость на русском
Українці зможуть літати до Туреччини за внутрішніми паспортами
Українці зможуть літати до Туреччини за внутрішніми паспортами / airlife.ua

Угода про взаємні поїздки громадян України і Туреччини за ID-картками набуває чинності з 1 червня 2017 року.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter.

"Угода про взаємні поїздки громадян UA та ТR за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності. Завтра зустрічаємо перших туристів з UA і взаємно", – йдеться у повідомленні дипломата.

Тож з 1 червня українцям не знадобляться закордонні паспорти, щоб відпочити у Туреччині.

Зазначимо, українців вже оформили понад 550 тисяч нових ID-карток.

Читайте також: Українці отримали безвіз: де тепер у Європі відпочити на морі

Нагадаємо, 17 травня Угоду про безвізовий режим України з ЄС підписали у Стразбурзі голова Європейського парламенту Антоніо Таяні та представник Мальти, яка головує в Раді ЄС.

Теги: Україна відпочинок Туреччина LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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