Дипломат назвав дату, коли українці літатимуть до Туреччини без закордонного паспорта

Угода про взаємні поїздки громадян України і Туреччини за ID-картками набуває чинності з 1 червня 2017 року.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter.

"Угода про взаємні поїздки громадян UA та ТR за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності. Завтра зустрічаємо перших туристів з UA і взаємно", – йдеться у повідомленні дипломата.

Тож з 1 червня українцям не знадобляться закордонні паспорти, щоб відпочити у Туреччині.

Зазначимо, українців вже оформили понад 550 тисяч нових ID-карток.

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Угода про взаємні поїздки громадян UA та ТR за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності.Завтра зустрічаємо перших туристів з UA та на взаєм — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) 31 травня 2017 р.

Нагадаємо, 17 травня Угоду про безвізовий режим України з ЄС підписали у Стразбурзі голова Європейського парламенту Антоніо Таяні та представник Мальти, яка головує в Раді ЄС.