Дивні "полонянки" Савченко, Росія вважає Євромайдан "держпереворотом", – головне за добу

Терористи віддали Україні двох жінок, яких нібито обіцяли нардепу Надії Савченко. Російський суд визнав Революцію Гідності "держпереворотом".

"Полонянки" Савченко

27 грудня як "жест доброї волі" бойовики "ДНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених громадської організації "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох полонянок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких нібито обіцяли Савченко.

Однак на прес-конференції у Львові нардеп просто не відповіла на питання журналістів про визволення полонянок. Також стало відомо, що звільненням заручниць опікувалася Москва, натомість в самих "ДНР" і "ЛНР" навіть не знали, хто це такі. Такі от справи.

Звільненням заручниць Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак, щодо якого домовилась нардеп Надія Савченко, насправді опікувалася Москва, натомість у "ДНР" і "ЛНР" навіть не знали, хто це такі.

Це випливає з відео запису розмови між нібито представником бойовиків та кореспондентом одного з російських пропагандистських каналів, яке опублікував користувач Василь Чумак в Youtube. Так, на запитання журналіста "А хто це такі – Анжеліка Преснякова і Ольга Сворак?", Алексєєва відповіла: "Я не знаю, хто це. Я зараз з Москвою сварюся. Тому що ці заяви навіть не довели до нашого відома". Редактор івано-франківського видання "Курс" Серігй Борис заявив, що жителька міста Ольга Сворак, яку терористи передали українській стороні, не має жодного стосунку до журналістської діяльності.

Звільнена з полону франківська журналістка вже їде додому". Заголовки такі - хоч ридай на радощах. Та не було та нема ніякої франківської журналістки Ольги Сворак. Було дівчисько, яке щоразу вилітало з роботи за крадіжки і, не буду уточнювати, хрінову поведінку. І всім тут це відомо,

– підкреслив він. Також редактор розкритикував рішення на неї обміняти 15 терористів. Блогер Мирослав Олешко запевняє, що дві полонянки, які сьогодні за сприяння Надії Савченко бойовики передали українській стороні, насправді є завербованими сепаратистками. Він опублікував чимало цікавих деталей. Державний переворот? Дорогомиловський суд Москви вирішив, що події 2013-2014 року в Україні були державним переворотом. Таким чином російський суд задовольнив позов екс-депутата ВР Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом. Дана обставина знайшла підтвердження в доказах, представлених в справі,

– сказав суддя. Однак, які саме дані надав в суд Олійник, не вказується. Розгляд позову Олійника почалося 15 грудня. На засіданнях у якості свідка виступав колишній президент України Віктор Янукович. Олійник заявляв, що звернувся в московський суд після того, як справу про держпереворот відмовилася порушувати Генеральна прокуратура України. За словами політичного оглядача Віталія Портнікова, рішення російського суду визнати події на Євромайдані "держпереворотом" – черговий пропагандистський крок Кремля. Курйоз дня

В окупованому Донецьку ледь не побили російського співака Дениса Майданова, який приїхав виступити в так званій "республіці". Як написав відомий лікар з Єнакієво Олександр Чернов, місцевих дуже обурило прізвище співака.

Інцидент трапився після того, як Майданов (який, до слова, 2 роки возвеличує "Новоросію") відіграв концерт в окупованому місті та відпочивав у місцевому ресторані.

Прізвище поміняй! Нацик! МГБ (так зване "міністерство національної безпеки"), перевір його!,

– цитує відвідувачів Чернов. Врятували співака від розгніваних місцевих "орки", які після чергового гумконвою з Росії отримали "зарплати, супермаркети і кабаки Донецька та Макіївки і в ті дні зробили на них виручку". Анонс

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