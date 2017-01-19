Для Путіна в Росії побудують ексклюзивну клініку, – ЗМІ

Російська влада планує побудувати ексклюзивну клініку для президента РФ Володимира Путіна та низки вищих чиновників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Кремль планує побудувати триповерховий будинок у передмісті Москви, на території нинішньої "кремлівської" Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ).

За приблизними оцінками, вартість клініки становить 2,9 млрд руб. (48 млн дол). Медустанова розрахована на 10 осіб, в ній буде басейн, VIP-палати, приміщення для зустрічей з помічниками, спеціальні системи урядового зв'язку на випадок екстрених ситуацій.

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У письмовій відповіді на запит видання департамент управління майном при адміністрації президента РФ підтвердив будівництво об'єкта. Рішення про будівництво та проектування було прийнято в липні 2015 року відповідно до концепції розвитку ЦКЛ в 2015-2020 роках.