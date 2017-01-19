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Для Путіна в Росії побудують ексклюзивну клініку, – ЗМІ

16:50, сьогодні 11283 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Російська влада планує побудувати ексклюзивну клініку для президента РФ Володимира Путіна та низки вищих чиновників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Кремль планує побудувати триповерховий будинок у передмісті Москви, на території нинішньої "кремлівської" Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ).

За приблизними оцінками, вартість клініки становить 2,9 млрд руб. (48 млн дол). Медустанова розрахована на 10 осіб, в ній буде басейн, VIP-палати, приміщення для зустрічей з помічниками, спеціальні системи урядового зв'язку на випадок екстрених ситуацій.

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У письмовій відповіді на запит видання департамент управління майном при адміністрації президента РФ підтвердив будівництво об'єкта. Рішення про будівництво та проектування було прийнято в липні 2015 року відповідно до концепції розвитку ЦКЛ в 2015-2020 роках.

Теги: Політика Новини Росії Володимир Путін Лікування
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