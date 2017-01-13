  • укр
  • рус
22:07
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:11, сьогодні
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, сьогодні
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть на дорогах. Чиновники Януковича на захисті хабарників
Випуск новин
21:49, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

До останнього подиху захищали Батьківщину: названо імена трьох загиблих піхотинців

20:53, сьогодні 351895 Читать новость на русском
У зоні АТО загинули троє піхотинців
У зоні АТО загинули троє піхотинців / kmc.in.ua

Командування Військово-морських сил ЗСУ назвало імена трьох піхотинців, які загинули під час виконання завдань у районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомили в прес-службі Військово-морських сил ЗСУ.

При виконанні завдань загинули: молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько та старший матрос Сергій Трубін.

"Морські піхотинці до останнього свого подиху захищали Батьківщину, до кінця виконали Конституційний обов'язок. Пам'ять про справжніх захисників України назавжди залишиться в наших серцях. Командування, особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих", – наголошено у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня родичі морських піхотинців повідомили, що всі троє загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків.

Згодом стало відомо, що тіла бійців, які на Різдво зникли у сірій зоні в районі Маріуполя, передали у їхню частину ще 11 січня.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
сьогодні, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 66
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
сьогодні, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
725
Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
сьогодні, 19:04 Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
752
Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
сьогодні, 18:15 Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
1906
Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса
сьогодні, 17:06 Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса
830
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
На підвищення зарплати депутатам може забракнути грошей
 23 жовтня 2016 , 21:24 4
Тіла трьох бійців передали Україні – офіційна інформація
сьогодні , 18:43
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук