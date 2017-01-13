До останнього подиху захищали Батьківщину: названо імена трьох загиблих піхотинців

Командування Військово-морських сил ЗСУ назвало імена трьох піхотинців, які загинули під час виконання завдань у районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомили в прес-службі Військово-морських сил ЗСУ.

При виконанні завдань загинули: молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько та старший матрос Сергій Трубін.



"Морські піхотинці до останнього свого подиху захищали Батьківщину, до кінця виконали Конституційний обов'язок. Пам'ять про справжніх захисників України назавжди залишиться в наших серцях. Командування, особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих", – наголошено у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня родичі морських піхотинців повідомили, що всі троє загинули. Їхні тіла потрапили до бойовиків.



Згодом стало відомо, що тіла бійців, які на Різдво зникли у сірій зоні в районі Маріуполя, передали у їхню частину ще 11 січня.