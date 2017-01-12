До Польщі планують запустити ще один "Інтерсіті"

"Укрзалізниця" планує запустити поїзд до польського міста Хелм в короткостроковій перспективі.

Про це повідомив директор з пасажирських перевезень і сервісу компанії Ігор Романків, передають "Українські Новини".

"Така можливість розглядається, але, на жаль, по території Польщі не так багато нашої широкої колії. Тут дуже багато залежить від польських колег: наскільки вони будуть готові допустити наш пасажирський рух на свою територію. Найближча перспектива – поїзд до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм", – пояснив Романків.

Він також повідомив, що розглядаються і інші напрямки в Європу, зокрема, в країни Балтії – проте це вже в середньостроковій перспективі.

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Як відомо, 23 грудня з Києва через Львів до польського Перемишля відправився перший поїзд "Інтерсіті+".