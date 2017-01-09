Дострокові вибори до Верховної Ради: експерт назвала умови

У Верховній Раді України на сьогодні немає більшості, яка зацікавлена в дострокових виборах.

Таку думку в інтерв’ю виданню "Апостроф" висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Якщо сьогодні не прилетить якийсь "чорний лебідь", якщо не трапиться щось зовсім несподіване, то навряд чи дострокові вибори будуть,

– сказала вона.

За словами соціолога, можливі тільки 2 варіанти для призначення дострокових виборів: "по-перше, якщо сам парламент вирішить розпуститися, а він такого не вирішить, тому що половина там – мажоритарники, яким ці вибори абсолютно не потрібні". Бекешкіна водночас сказала, що з політичних сил у парламенті в дострокових виборах зацікавлені тільки дві: "Батьківщина" і "Опозиційний блок". "Тому що "Самопоміч" отримає стільки, скільки вона і має, те ж саме і з Радикальною партією Ляшка", – додала вона.

Ну, і очевидно, що президент не розпустить ВРУ, хоча у нього таких повноважень немає, але можна було б домовитися зі своєю фракцією, припустимо, якщо розпадеться коаліція і не буде створена нова. Але очевидно, що коаліцію будуть тримати до останнього,

– зазначила експерт.

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Водночас вона нагадала, що зараз майже половина українців (46%) виступають за проведення дострокових парламентських виборів.

Але коли ми запитуємо: як ви думаєте, чи буде наступний склад Верховної Ради кращий, ніж цей, то більшість відповідає, що ні, він буде таким же. І навіть кажуть, що буде гірше, а не краще. Тобто з одного боку люди негативно ставляться до цього парламенту і депутатів, і хочуть його поміняти, а з іншого боку – на що міняти? Шило на мило?,

– наголосила Бекешкіна.