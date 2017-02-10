Дуже сумно, – Клімкін розкритикував Тимошенко за зустріч з Трампом

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що депутати під час зустрічей з іноземними політиками повинні просувати інтереси України, а не працювати на внутрішньополітичну боротьбу.

Таку думку він висловив у ефірі телеканалу "1+1".

"Я вважаю, що дуже сумно, коли наші політики – і байдуже хто – використовують дуже важливі міжнародні зустрічі у суто внутрішньополітичних цілях. І я це вважаю як особисто, так і як міністр. Якщо у нас так усі їздили, уся Верховна Рада зустрічалася і просувала наші інтереси, я б за це був аж двома руками. Але насправді, це, на жаль, не так. Давайте працювати на державу, на Україну, а не на внутрішньополітичну боротьбу", – наголосив міністр.

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Нагадаємо, наступного дня після інавгурації Дональда Трампа в рамках Національного молитовного сніданку у Вашингтоні відбулася його зустріч з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко. Згодом у її партії розповіли деталі розмови.