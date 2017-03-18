Два літаки зіткнулись у Канаді: опубліковано фото та відео

Над торговим центром у Монреалі зіткнулися два легкомоторні літаки Cessna 152, внаслідок авіакатастрофи одна людина загинула, ще троє осіб поранені.

Про це повідомляє місцеве видання Мontrealgazette.

Інцидент стався над торговим центром "Promenades Saint-Bruno" в східній частині міста. За словами правоохоронців, один з повітряних суден врізався у дах торгового центру, інший літак упав на автомобільну стоянку.

Один з пілотів загинув, іншого госпіталізували. Ще двоє поранених людей – випадкові перехожі, які перебували біля торгового центру в момент інциденту. Вони отримали незначні ушкодження і шок.

Firefighters removing fuselage from plane that crashed at promenades st Bruno pic.twitter.com/fO7UmelioZ — Rob Lurie (@RLurieCTV) 17 березня 2017 р.

Міністр охорони здоров'я Квебеку Мартін Кету висловив співчуття родині загиблого і подякував тим, хто надав першу допомогу пораненим на місці інциденту.

Accident avions: Mes pensées aux familles de la victime et personne blessée. Merci 1ers répondants pour leur intervention rapide à St-Bruno — Martin Coiteux (@CoiteuxMartin) 17 березня 2017 р.

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