Два літаки зіткнулись у Канаді: опубліковано фото та відео

Над торговим центром у Монреалі зіткнулися два легкомоторні літаки Cessna 152, внаслідок авіакатастрофи одна людина загинула, ще троє осіб поранені.
Про це повідомляє місцеве видання Мontrealgazette.
Інцидент стався над торговим центром "Promenades Saint-Bruno" в східній частині міста. За словами правоохоронців, один з повітряних суден врізався у дах торгового центру, інший літак упав на автомобільну стоянку.
Один з пілотів загинув, іншого госпіталізували. Ще двоє поранених людей – випадкові перехожі, які перебували біля торгового центру в момент інциденту. Вони отримали незначні ушкодження і шок.
Міністр охорони здоров'я Квебеку Мартін Кету висловив співчуття родині загиблого і подякував тим, хто надав першу допомогу пораненим на місці інциденту.
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