Дві "смерті" Юрія Луценка: рік на посаді генпрокурора

Обважнілий та впевнений генеральний прокурор України Юрій Луценко прийшов до Верховної Ради прозвітувати за рік своєї роботи. Важко повірити, що кілька років тому саме ця людина страждала і ледь не загинула у в'язниці.

Згадується, як після помилування Януковичем Луценко заговорив про Третю республіку та віщував докорінні зміни країни. Про свої 2 роки у в'язниці він написав книгу. На презентацію якої прийшло багато молоді з палаючими очима. Вони мріяли, що прийде день і цей чоловік сяде у високе державне крісло та надає копняків донецьким зажерливим бандитам, які безбожно нищили країну.



Юрій Луценко у в'язниці

Тоді українці пробачили Луценка за втрату історичного шансу після Помаранчевої революції. Коли Ющенко злякався оголошувати війну олігархам, а державницьке гасло "бандитам тюрми" торкнулося лишень корпоративних розбірок з ворогами по бізнесу (до речі, найбільшим реваншистом став наш майбутній президент).

Якщо Ющенко лишень незмістовно відбрикувавася від звинувачень, то обличчя Луценка світилося покаянням. Після в'язниці Луценко вдало показав суспільству свої особисті страждання, перетворившись на одного з найгучніших рупорів революції.

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Сьогодні у Луценка був особливий день. Він вперше звітував перед Верховною Радою у якості генпрокурора. Відомство під його керівництвом у цифрах дійсно виглядає краще, ніж ГПУ Шокіна. Однак результатів по багатьох гучних справах досі немає.

По Іловайській трагедії досі триває експертиза щодо причетності українських генералів. У справі розкрадання 790 га лісу під Києвом теж – експертиза. Немає просування у справі впійманого на хабарі у 500 тисяч доларів члена Вищої Ради Юстиції Павла Гречківського.



Член Вищої Ради Юстиції Павло Гречківський

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Головним маркером ефективності роботи генпрокурора депутат Леонід Ємець з "Народного фронту" назвав покарання причетних до розстрілів на Майдані. Наразі депутатам не повідомляють жодних деталей слідства, посилаючись на нерозголошення.

Якщо і робити оцінку діяльності роботи Луценка, то лише за результатами, яких би хотілося більше,

– розповів нардеп.

Багаторічний соратник генпрокурора, депутат попередніх скликань Юрій Гримчак впевнений, що гальмування розслідування по злочинах на Майдані особисто пов’язане з начальником управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком.

Мовляв, якщо громадськість чи депутатів не влаштовує просування слідства, то слід переконати Луценка у прийнятті відповідного кадрового рішення.

Союзники та опозиціонери Луценка

Офіційно у союзній фракції "Народний фронт" роботою генпрокурора задоволені. Голова фракції Максим Бурбак однозначним плюсом називає рішення суду по спецконфіскації коштів Януковича. Це те забов’язання, яке брав на себе генпрокурор перед "фронтовиками", і він його виконав.

Депутати з цієї фракції разом з БПП аплодували Луценкові за гострі вислови у бік "Опоблоку" та Ляшка. По низці незручних запитань Луценкові таки вдалося влучно віджартовуватися.

Нардеп "Батьківщини" Ігор Луценко відзначив, що генпрокурором його тезка таки не став.

Він все ще статті плутає. Ну, то таке. Більше турбують подання на зняття недоторканностей з депутатів та ігнорування справ колишніх високопосадовців,

– заявив нардеп.

Виконавчий директор Центру Протидії Корупції Дар'я Каленюк уточнює, що Юрій Луценко на посаді генпрокурора придумав свої власні ноу-хау. Він почав порушувати кримінальні справи проти високопосадовців, випереджаючи НАБУ.

ГПУ, порушуючи ці справи, одразу їх вбиває,

– зазначила вона.



ГПУ відкриває провадження, аби НАБУ не чіпало високопосадовців Януковича

Ймовірна відставка

За тиждень до звіту генпрокурора, Єгор Соболєв заявив про збір підписів за відставку Юрія Луценка. Нардеп вважає, що ключові розслідування ГПУ провалені, а ті, що доведені до кінця, є імітацією. Як приклад, нардеп наводить низку справ. Одна з яких – справа Олександра Кацуби, який купував "вишки Бойка".

За цією справою Кацуба сплатив державі 100 мільйонів гривень, натомість держава отримала збитки, як мінімум у 5 разів більше.

Наразі у документі про відставку підписалася лише десята частина парламенту. Поки генпрокурор міцно сидить на кріслі. Голосів за його відставку у парламенті немає.

Очевидно, що Луценко – вправний політик, який добре відчуває настрої суспільства, власні недопрацювання може перетворювати на перемогу. Найгірше, що Луценко повторює попередні помилки "помаранчевих" – не нищить систему, а намагається її очолювати. Вдруге.