Двох псевдополіцейських затримали на Запоріжжі

На Запоріжжі затримано двох чоловіків, які кілька років тому були звільнені з органів внутрішніх справ за систематичні порушення дисципліни. Вони, користуючись копіями колишніх посвідчень, видавали себе за діючих правоохоронців.

Як повідомили у поліції, викрити зловмисників вдалося після звернення мешканки Мелітополя про те, що двоє осіб, представившись працівниками поліції, провели в її домі обшук. Оскільки стосовно згаданої громадянки ніяких слідчо-оперативних дій не проводилося, стало зрозумілим, що її ошукали.

У ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили осіб, причетних до згаданого злочину. Двоє місцевих мешканців 1983 та 1981 р.н. ще кілька років тому були звільнені з органів внутрішніх справ за систематичні порушення дисципліни. Як з’ясувалося, перед здачею посвідчення один із них зробив копію вже не належного йому документу, якою і скористався, щоб потрапити до оселі потерпілої,

– повідомили у поліції.

В помешканнях підозрюваних провели обшук, їх же помістили до ізолятору тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч.2 ст.162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

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