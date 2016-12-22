  • укр
  • рус
20:47
22 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук
Вєсті.UA
19:43, сьогодні
Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро
ЦРУ
21:56, 20 грудня
Випуск новин за 19:00: Бої на Світлодарській дузі. Савченко виключили з ПАРЄ
Випуск новин
20:18, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Двох псевдополіцейських затримали на Запоріжжі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Двох псевдополіцейських затримали на Запоріжжі

16:39, сьогодні 751 Читать новость на русском
Посвідчення
Посвідчення

На Запоріжжі затримано двох чоловіків, які кілька років тому були звільнені з органів внутрішніх справ за систематичні порушення дисципліни. Вони, користуючись копіями колишніх посвідчень, видавали себе за діючих правоохоронців.

Як повідомили у поліції, викрити зловмисників вдалося після звернення мешканки Мелітополя про те, що двоє осіб, представившись працівниками поліції, провели в її домі обшук. Оскільки стосовно згаданої громадянки ніяких слідчо-оперативних дій не проводилося, стало зрозумілим, що її ошукали.

У ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили осіб, причетних до згаданого злочину. Двоє місцевих мешканців 1983 та 1981 р.н. ще кілька років тому були звільнені з органів внутрішніх справ за систематичні порушення дисципліни. Як з’ясувалося, перед здачею посвідчення один із них зробив копію вже не належного йому документу, якою і скористався, щоб потрапити до оселі потерпілої,
– повідомили у поліції.

В помешканнях підозрюваних провели обшук, їх же помістили до ізолятору тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч.2 ст.162 (Порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Двоє поліцейських постраждало під час сутички через знесення МАФів

Теги: Україна Запоріжжя Поліція
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
сьогодні, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
сьогодні, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Перший пішов: чим закінчиться справа Охендовського та
сьогодні, 19:00 Перший пішов: чим закінчиться справа Охендовського та "чорної каси" Партії регіонів
Інна Жолобович 2 4124
Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
сьогодні, 12:04 Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
Дмитро Снєгирьов 1708
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Янукович досі володіє Межигір'ям, – комендант
 7 жовтня , 09:07 5
Швидка потрапила в аварію у Києві: є постраждалі
 15 грудня , 15:06
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук