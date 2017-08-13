Дженніфер Лоуренс знялась для ювілейного номеру Vogue без одягу: вишукані фото (18+)

Відома американська акторка Дженніфер Лоуренс стала героїнею 125 вересневого випуску видання Vogue та дала відверте інтерв’ю про стосунки з відомим режисером Дарреном Аронофскі.

Про це розповіли на сайті видання.

Зірка "Оскару" вперше зізналась про свої стосунки з 48-річним режисером Дарреном Аронофскі. Лоуренс розповіла, що з самого початку він справив не неї сильне враження, і що різниця у віці більше ніж 20 років її не злякала, тому що він "зріла і відповідальна людина".

Читайте також: Як виглядає стильний маєток Дженіфер Лоуренс: опубліковано фото

У нас чудові стосунки, повні енергії, що дуже мене підтримує. До того ж, наш роман зовсім не схожий на мої колишні. Раніше я завжди примудрялася побудувати занадто складні і заплутані стосунки, з Дарреном ж у мене все інакше,

– розповіла Дженніфер Лоуренс.

До слова, Даррен Аронофскі у 2006 році був заручений на англійській актрисі Рейчел Вайс, в стосунках з якою в них народився син. В листопаді 2010 року пара оголосила, що розлучається.

А вже літом 2016 року ЗМІ подейкували, що в режисера розпочались стосунки з Дженніфер Лоуренс. На думку журналістів, з актрисою режисер познайомився на знімальному майданчику нового фільму "Мама!", реліз якого запланований на 2017 рік.

Автором вишуканої фотоісторії став Брюс Вебер.

Читайте також: Найсексуальніші обкладинки журналів всіх часів: гарячі фото