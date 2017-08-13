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Дженніфер Лоуренс знялась для ювілейного номеру Vogue без одягу: вишукані фото (18+)

23:31, 12 серпня 1748 Читать новость на русском
Дженніфер Лоуренс для Vogue
Дженніфер Лоуренс для Vogue / www.vogue.com

Відома американська акторка Дженніфер Лоуренс стала героїнею 125 вересневого випуску видання Vogue та дала відверте інтерв’ю про стосунки з відомим режисером Дарреном Аронофскі.

Про це розповіли на сайті видання.

Зірка "Оскару" вперше зізналась про свої стосунки з 48-річним режисером Дарреном Аронофскі. Лоуренс розповіла, що з самого початку він справив не неї сильне враження, і що різниця у віці більше ніж 20 років її не злякала, тому що він "зріла і відповідальна людина".

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У нас чудові стосунки, повні енергії, що дуже мене підтримує. До того ж, наш роман зовсім не схожий на мої колишні. Раніше я завжди примудрялася побудувати занадто складні і заплутані стосунки, з Дарреном ж у мене все інакше,
– розповіла Дженніфер Лоуренс.

For Vogue’s 125th anniversary September issue, one seriously momentous cover was required. #AnnieLeibovitz, @Bruce_Weber, @InezandVinoodh, and painter John Currin were all enlisted to present their own unique vision of the month’s cover star, #JenniferLawrence. During the shoot, filmmaker Mitch Springer followed the famously candid actress and upcoming star of @mothermovie as she braved both dinghies and daring dresses, and opened up, among other things, about how she used to “emotionally whisper” to horses. Tap the link in our bio to watch the full video. #Vogue125 Director @ryland_mcintyre Producer @tommyschell Writers @ryland_mcintyre, @tommyschell, @vincentpeone Director of Photography @zachstoltzfus B-cam J.T. Springer Gaffer @corybeisser Sound @macksmellman, Brian Flood Production Assistant Adrienne Gonzales Editor @sainthereford Post-Production Mixer Drew Joy Featuring @chelseafrei as Selfie Makeup Artist @aaronkheifets as Farm Stylist @ryland_mcintyre as Mitch Springer

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

До слова, Даррен Аронофскі у 2006 році був заручений на англійській актрисі Рейчел Вайс, в стосунках з якою в них народився син. В листопаді 2010 року пара оголосила, що розлучається.

А вже літом 2016 року ЗМІ подейкували, що в режисера розпочались стосунки з Дженніфер Лоуренс. На думку журналістів, з актрисою режисер познайомився на знімальному майданчику нового фільму "Мама!", реліз якого запланований на 2017 рік.

Автором вишуканої фотоісторії став Брюс Вебер.

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Теги: мода LifeStyle Голлівуд
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