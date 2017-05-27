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Джордж Клуні – одне з найпопулярніших облич Голівуду останніх 20 років

MStyle 21:15, сьогодні 31 Читать новость на русском

Зірка "Швидкої допомоги" й виконавець головних ролей культових "Від заходу до світанку" та трилогії про "Друзів Оушена" Джордж Клуні славиться тим, що може зіграти практично будь-яку роль у стрічці будь-якого жанру.

В його зірковій кар’єрі чимало серйозних ролей, але й комедій теж вистачає. Це й не дивно – Клуні обожнює жарти та розіграші. І не втомлюється нагадувати про це колегам по цеху. Так, наприклад, щоб заманити Джулію Робертс у фільм "11 друзів Оушена", Клуні послав їй записку з доданою купюрою номіналом $ 20: "Мені говорили, ви берете за роль двадцятку – погоджуйтеся".

А на одному з венеційських кінофестивалів він підбив Білла Мюррея вкрасти з лобі-бару готелю інвалідні крісла, після чого два авантюристи з улюлюканням роз'їжджали на візках по поверхах, шокуючи манірних постояльців.

Є в кінозірки і підробіток, який годував його в юності: актор настільки захоплюється взуттєвою справою, що присвячує цьому хобі весь вільний час. Клуні впевнений, що краще за нього черевики в цьому світі не робить ніхто: а все тому, жартує актор, що тоді, коли його напарники по знімальному майданчику пили коктейлі, він не випускав з рук шила.

Небайдужий Клуні і до казино. Недарма Джорджу так сподобалася трилогія про друзів Оушена, де афери крутяться навколо казино. Актор обожнює відвідувати гральні будинки і чесно зізнається, що він – справжній ігроман. Цікаво, що Клуні в азартних іграх вкрай не щастить – не раз похід у казино завершувався для нього колосальними фінансовими втратами.

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Довго, дуже довго Клуні славився донжуанством. З 89го до 93 року був одружений на актрисі Талії Болсам, після чого дав обіцянку не вступати у шлюб щонайменше до 40 років. Свого слова він дотримав: з актрисами Рене Зеллвегер, Келлі Престон, Джулією Робертс, актор лише зустрічався. А одружився завзятий холостяк із правозахисницею Амаль Алламуддін. Весілля гуляли у 2014 році – на той момент актору виповнилося 53.

Зараз це важко уявити, та професійний талант Клуні в першій половині кар’єри тривалий час зазнавав шквал критики: красунчика звинувачували в зловживанні зовнішністю. Говорили, що актор з Джорджа ніякий. Проте він закрив роти критикам отримавши кілька "Золотих глобусів" та "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Сіріана" у 2006.

З початком двохтисячних Клуні, окрім того, що продовжує активно зніматись, ще й розпочав власну режисерську кар’єру. Зараз у його послужному списку – 6 кінострічок. Та зупинятись на цьому Клуні точно не планує.

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Теги: MStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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