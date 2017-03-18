Експерт назвав єдиний шлях, що завершить конфлікт на Донбасі

І Україна, і Росія і ОРДЛО наголошують на мало ефективності міських угод. При цьому жодна зі сторін не пропонує нового рішення, бо розуміють – його чекає така сама доля.

Про це пише співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Він наголосив, що мало змінить ситуацію і розширення сторін у переговорах.

"Приклади тривалих переговорів з врегулювання карабаського, придністровського та абхазького конфліктів доводять, що всі розмови про розширення кількості учасників переговорів, зміну формату переговорів за рахунок залучення Великобританії і США свідчать про безперспективність цих пропозицій", – наголошує експерт.

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Він наголосив, що кожен з перелічених конфліктів не розв’язані, а переведені у "заморожений" стан. Зрештою, схожого сценарію Росія добивається на сході України.

На думку Снєгирьова, єдиний вихід з конфлікту на Донбасі – військовий шлях.

"Якщо ми хочемо уникнути існування на своїх кордонах неконтрольованого анклаву, насиченого зброєю і військовою технікою, ми повинні визнати, що єдиним шляхом вирішення цієї проблеми є виключно військовий шлях", – наголосив експерт.