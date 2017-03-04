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Ердоган звинуватив владу Німеччини в сприянні тероризму

15:08, сьогодні 112 Читать новость на русском
Турецький президент Реджеп Ердоган
Турецький президент Реджеп Ердоган / clubz.bg

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав арештованого у Стамбулі німецького журналіста видання Die Welt агентом і "представником Робочої партії Курдистану", а також звинуватив владу Німеччини у співпраці з тероризмом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вони повинні відповісти перед судом за підтримку і приховування терористів,
– заявив Реджеп Ердоган.

Також президент Туреччини наголосив, що в той час, коли його міністрам не дозволяють виступати в німецьких містах, представникам "заборонених курдських організацій" у Німеччині надають майданчики для публічних висловлювань.

Журналіст Die Welt Деніз Юджел добровільно з'явився в поліцію у Стамбулі 14 лютого, де був затриманий. 27 лютого суд у Стамбулі видав ордер на його арешт. За турецькими законами, Юджел може бути ув'язнений до 5 років.

Юджела звинуватили у пропаганді тероризму, розпалюванні ненависті, а також у публікації матеріалів з електронної пошти родича турецького президента, міністра енергетики Берату Албайрака, зламаної в грудні 2016 року WikiLeaks. Зокрема, в листах обговорювалися питання контролю над турецькими ЗМІ і створення спеціальних акаунтів у соцмережах, за допомогою яких можна було б керувати настроями населення.

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25 лютого понад 150 депутатів німецького парламенту звернулися до посла Туреччини в Німеччині Алі Кемаль Айдину з відкритим листом, в якому закликали Анкару щонайшвидше звільнити Деніза Юджела.

Теги: Політика Тероризм Туреччина
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