Гаазький суд розглядає позов "Нафтогаз України" проти Росії

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі розпочинає розгляд позову української компанії "Нафтогаз" проти Росії у справі про активи в Криму.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

У листі Росії до суду від 3 лютого зазначається, що інвестиційний договір між Росією і Україною "не може служити основою для арбітражного розгляду, щоб врегулювати" позов.

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Російська Федерація також "не визнає юрисдикції міжнародного трибуналу в Постійному арбітражному суді при вирішенні претензій".