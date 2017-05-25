Головні досягнення і поразки Петра Порошенка за три роки президентства

Порошенкові дісталась постреволюційна Україна. П’ятий президент подав до ради 111 законопроектів і 85% з них парламент підтримав.

У травні 2014 Петро Порошенко не приховував задоволення, що став Президентом.

З того часу Україна мала б зажити по-новому, як гарантував новий глава держави. Перш за все, він обіцяв закінчити війну.

Я не лише як президент, а і як Головнокомандувач українських збройних сил, докладу максимальних зусиль, аби гарантувати безпеку та відновити мир,

– запевняв Порошенко.

Втім, війна на сході України і досі триває. Зате за ці три роки в України з’явилась конкурентна армія. А європейські країни на тлі агресії Росії протягнули нам руки дипломатичної підтримки.

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Щоправда, деякими реформами довелося пожертвувати.

Обіцяні реформи, серед яких зміни податкового законодавства, баротьба з корупцією , деолігархізація, відійшли на задній план. Стала більш актуальною тема нацбезпеки, бо вона більш зручна для того, щоб комунікувати з суспільством,

– пояснив народний депутат України Сергій Лещенко.

Ще одна тема зручної комунікації з суспільством – це безвіз. Окрім цього, досягненням стало створення антикорупційних органів: спеціалізованої прокуратури та НАБУ.

Хоча і мінусів немало. Неохоче Порошенко-президент позбавляється активів Порошенка-бізнесмена, затягуючи цей процес. Не квапиться розпрощатися і з медіа-активами. А це змога впливати на потенційного виборця в майбутньому.

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Також Порошенко відкладає оновлення Центрвиборчкому. Навіть після низки корупційних скандалів довкола його керівництва.