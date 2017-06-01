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Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала

22:01, сьогодні 3
Головні новини 1 червня
Головні новини 1 червня / 24 Канал

Близько 17:00 у Києві на Подолі сталася стрілянина, внаслідок якої був поранений боєць АТО Адам Осмаєв та сам нападник. Бойовики терористичної "ДНР" захопили будинок колишнього народного депутата від "Партії регіонів". Російська компанія "Яндекс" та сервіс Mail.Ru Group вирішили піти з українського ринку.

Стрілянина у Києві

1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина під час зустрічі Аміни Окуєвої (відома чеченка, що воювала на Донбасі), її чоловіка – учасника АТО Адама Осмаєва – з нападником, який представився французьким журналістом.

Під час зустрічі нападник дістав з коробки пістолет "Глок" і вистрелив у груди Осмаєву. Після цього Окуєва чотири рази вистрілила в нападника з нагородного пістолета марки ПМ. Обох чоловіків доправили до лікарні.

Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину патріотичну позицію подружжя.

Народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook повідомив, що кілера прооперували. За інформацією Мосійчука, нападнику вирізали частину легень.

Також, за його словами, прооперували і пораненого Осмаева. У нього – вогнепальне поранення грудної клітки.

Зараз повинні переводить з операційної в реанімацію. Стан стабільно важкий. Одна куля застрягла в хребті,
– йдеться у повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що кілера, який поранив у Києві учасника АТО Адама Осмаєва, завербували російські спецслужби.

"Ця людина прислана російськими спецслужбами. Звичайно, він дасть свідчення і розповість, як російські спецслужби вербують кілерів, як і у випадку з вбивством Павла Шеремета, замахом на мене, і як у випадках інших вбивств і терактів ", – наголосив Геращенко.

Терористичене захоплення будинку

Бойовики терористичної "ДНР" захопили будинок колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Артема Щербаня. Будівля перебуває у селищі Спартак (Донецька область), яку зараз контролюють терористи.

Під час захоплення терористи вбили двох охоронців, яких Щербань залишив охороняти своє майно.

"Приїхали воїни одного героїчного підрозділу, виявили у сторожів не донецьку прописку і забили їх до смерті. Ось такі справи", – йдеться у повідомленні очевидця.

За інформацією очевидця подій, після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку.

"Яндекс" та Mail.Ru йдуть з України

Російський сервіс Mail.Ru Group, який Указом президента Петра Порошенка заборонений на території України, йде з українського ринку.

За словами гендиректора Mail.Ru Group Бориса Добродєєва, наявність представництва на ринку втрачає сенс з урахуванням тих санкцій, які ввела Україна.

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Слідом за Mail.Ru Group російська компанія "Яндекс" також вирішила закрити свої офіси у двох українських містах – у Києві та в Одесі.

Співробітникам компанії "Яндекс" запропонують продовжити роботу в інших офісах в різних країнах.

Прощання із Любомиром Гузаром

31 травня ввечері стало відомо, що із життя пішов колишній очільник УГКЦ Любомир Гузар. Він помер на 85 році життя. Поховають його у Києві, але зараз тіло покійного повезли в останню путь.

1 червня його провели в резиденції у Княжичах. Ввечері тіло патріарха привезуть у Львові, де львів’яни зможуть попрощатися 2 і 3 червня в Архикатедральному Соборі Святого Юра.

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До Києва тіло Блаженнійшого привезуть зранку в неділю, 4 червня. У столиці з колишнім головою УГКЦ кияни та гості зможуть попрощатися упродовж неділі та ранку понеділка. Прощання відбуватимуться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Скорботна архієрейська божественна літургія з чином погребення відбудеться у понеділок, 5 червня об 11:00.

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Теги: Україна Кримінал Київ АТО Жертви Тероризм Новини Донецька Любомир Гузар Яндекс Санкції Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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