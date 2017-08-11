Головні новини 11 серпня: страшна пожежа в Києві, нові деталі у справі Саакашвілі і сніг

Жахлива пожежа у київській багатоповерхівці. Дивні "поради" міністра соціальної політики і нові подробиці у справі про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. Такими були головні новини п'ятниці, 11 серпня.

Моторошна пожежа у київській багатоповерхівці

У Шевченківському районі Києва на 7-му поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули три людини.

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Згодом у поліції повідомили, що дві жінки, тіла яких знайшли у помешканні, померли насильницькою смертю.

За попередньою інформацією, чоловік вбив двох жінок у квартирі і підпалив їх, а після цього викинувся із вікна сьомого поверху.

Рева радить українцям менше їсти

Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що українці витрачають забагато грошей на їжу.

За його словами, українці витрачають на їжу половину заробітку не тому, що мало заробляють, а тому, що багато їдять.

Німці їдять трохи по-іншому. У них інший раціон. Їхня культура харчування дуже відрізняється від нашої. Враховуючи, що ціни на продукти приблизно однакові в Німеччині та Україні. Вони (німці) їдять менше не тому, що у них немає можливості, а тому що така культура. І тому вони витрачають менше порівняно з нашими людьми,

– переконаний міністр.

Андрій Рева радить українцям менше їсти

Нова деталь у справі Саакашвілі

У гучній справ про позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства з'явилась нова неоднозначна деталь.

Підписи Саакашвілі в анкеті на отримання українського громадянства та в документах, які він підписував як голова Одеської ОДА суттєво відрізняються.

На одному документі літера "М" написана кирилицею, а в анкеті для міграційної служби "М" написана літерою грузинського алфавіту.

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