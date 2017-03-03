21:31
3 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 19:00: Масове отруєння на Волині. Обшуки квартири Муршевської
Випуск новин
20:39, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ГПУ покличе на допит екс-міністра доходів через газету "Вести"

21:03, сьогодні 46 Читать новость на русском
Олександра Клименка викличуть на допит до ГПУ
Олександра Клименка викличуть на допит до ГПУ / Сегодня

Генпрокуратура України планує найближчим часом допитати екс-міністра доходів і зборів часів президентства Віктора Януковича Олександра Клименка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Він запропонував опублікувати повістку на допит у газеті "Вести", бо за його даними, у Клименка є родинні зв'язки з керівниками видання.

Матіос опублікував скан-копію офіційного листа ГПУ до редакції газети "Вести".

"З огляду на родинні зв'язки керівництва газети "Вести "з підозрюваним Клименком, Головна військова прокуратура вважає за необхідне направити копію виклику у вашу редакцію. На думку органу досудового розслідування, публікація зазначеному порядку саме цим ЗМІ є найбільш ефективним способом передачі інформації колишньому міністру доходів і зборів України. З огляду на суспільну важливість питання для України, розраховуємо на плідну співпрацю", – мовиться в тексті листа.

Нагадаємо, Олександру Клименку суд змінив запобіжний захід. Тепер його можна затримати і утримувати під вартою.

Теги: Україна Політика Олександр Клименко ГПУ Анатолій Матіос
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
сьогодні, 21:04 Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine
183
Зашквар месяца. Антиблокадный Гройсман, Шуфрич на российском ТВ и дело на 500 грн
сьогодні, 13:15 Зашквар месяца. Антиблокадный Гройсман, Шуфрич на российском ТВ и дело на 500 грн
Куди поїхати 8 березня: одноденна мандрівка
сьогодні, 18:17 Куди поїхати 8 березня: одноденна мандрівка
273
Кива: Когда я захожу в комнату, только Аваков и Корчинский не прижимают уши
сьогодні, 16:15 Кива: Когда я захожу в комнату, только Аваков и Корчинский не прижимают уши
Євгенія Мазур 5085
Какую цену платит Путин за крымскую авантюру?
сьогодні, 15:13 Какую цену платит Путин за крымскую авантюру?
Блог Медіа 7128
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
Березовець прокоментував позбавлення Новинського недоторканості
 8 грудня 2016 , 13:30
Пожежники, лікарі чи поліція: кому довіряють українці (Інфографіка)
 4 березня , 13:40
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук