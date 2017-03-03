ГПУ покличе на допит екс-міністра доходів через газету "Вести"

Генпрокуратура України планує найближчим часом допитати екс-міністра доходів і зборів часів президентства Віктора Януковича Олександра Клименка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Він запропонував опублікувати повістку на допит у газеті "Вести", бо за його даними, у Клименка є родинні зв'язки з керівниками видання.

Матіос опублікував скан-копію офіційного листа ГПУ до редакції газети "Вести".

"З огляду на родинні зв'язки керівництва газети "Вести "з підозрюваним Клименком, Головна військова прокуратура вважає за необхідне направити копію виклику у вашу редакцію. На думку органу досудового розслідування, публікація зазначеному порядку саме цим ЗМІ є найбільш ефективним способом передачі інформації колишньому міністру доходів і зборів України. З огляду на суспільну важливість питання для України, розраховуємо на плідну співпрацю", – мовиться в тексті листа.

Нагадаємо, Олександру Клименку суд змінив запобіжний захід. Тепер його можна затримати і утримувати під вартою.