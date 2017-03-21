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Гройсман різко відповів на пропозицію підвищити мінімалку до 5000

19:08, сьогодні 527 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 Канал

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відповів на пропозицію окремих депутатів підвищити мінімальну заробітну плату до 5000 гривень.

Таку пропозицію прем’єрові висунули нардепи від Радикальної партії Олега Ляшка.

"Радикальна партія тільки що внесла законопроект про збільшення заробітної плати з жовтня 2017 року до 5 тисяч гривень", – сказав у вівторок в Раді нардеп Віктор Галасюк.

Проте глава уряду дуже різко відреагував на таку пропозицію, назвавши її популістською риторикою.

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Я обіцяв, що буде 3 тисячі 200 гривень мінімальна зарплата, я виконав свою обіцянку. 5 тисяч – це нереальна цифра, яка сьогодні неможлива. Це просто популістська риторика,
– сказав прем'єр під час наради із міськими, сільськими та селищними головами в рамках засідання правління Асоціації міст України.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата українців зросла одразу вдвічі – з 1600 до 3200 гривень.

Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Верховна Рада гроші Мінімальна зарплата
Джерело: 24 Канал
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