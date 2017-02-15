Гройсман розповів, для чого скликав термінове засідання уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відкрив позачергове засідання Кабміну і заявив, що причиною є блокада залізничних шляхів, якими транспортують вугілля.

Про це він сказав під час відкриття позачергового засідання Кабінету міністрів.

За словами Гройсмана, блокада на Донбасі створена штучно.

"Внаслідок перекриття в зоні проведення АТО залізничних колій сьогодні абсолютно повністю заблоковане постачання необхідного українського вугілля до ТЕЦ і ТЕС, які виробляють електроенергію. А це третина всієї електроенергії країни і тепло у великих містах. Це питання є вразливим по відношенню до кожного українського громадянина", – наголосив глава уряду.

За словами прем'єра, такі перекриття можуть призвести і до відключення електроенергії, і до відключення тепла в містах.

Він наголосив, що такі дії штабу блокади є абсолютно неприпустимими і постачання необхідного вугілля має максимально швидко бути розблоковане.

Сьогодні ми зібрали уряд для того, щоб прийняти рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі нашої країни. Підкреслюю, що дефіцит вугілля створений абсолютно штучно і поіменний список людей, які це зробили, знає вся Україна,

– сказав Володимир Гройсман.