Грузія офіційно отримала безвізовий режим

27 лютого Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для громадян Грузії. Далі Рада ЄС та Європарламент мають підписати ухвалений регламент.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Ця угода зробить народи Грузії і ЄС ближчими одне до одного і сприятиме зміцненню туризму і ділових зв’язків. Вона стала результатом втілення Грузією необхідних реформ. На додачу нещодавня адаптація механізму призупинення зробила цю угоду можливою", – повідомив міністр внутрішніх справ і національної безпеки Кармело Абела.

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Публічна церемонія підписання регламенту відбудеться 1 березня.

Після цього текст буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набере чинності через 20 днів після цього. Тобто безвіз для Грузії повноцінно запрацює наприкінці березня.

Що стосується України, то процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого. Тоді Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія мають розпочати тристоронні переговори щодо проекту для скасування віз для українців.