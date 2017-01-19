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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Херсонські чиновники вигнали з міської ради невідомих в костюмах казкових звірят

14:51, сьогодні 395 Читать новость на русском
Невідомі в костюмах
Невідомі в костюмах / 24 Канал

Сьогодні невідомі, в іграшкових костюмах "песика" та "сніговика", прийшли на засідання мандатної комісії Херсонської міськради.

Незвичайні "гості" не пояснили мети свого візиту. Вони сиділи тихо та нікому не заважали. Втім, депутати вимагали вигнати звірят і виликати поліцію.

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Згодом до мерії зателефонував анонім і повідомив про вибухівку в будівлі. Усіх з будівля евакуювали, а члени комісії вирішили попри небезпеку працювати далі.

Теги: Україна Політика Курйози
Джерело: 24 Канал
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