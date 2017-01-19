Херсонські чиновники вигнали з міської ради невідомих в костюмах казкових звірят

Сьогодні невідомі, в іграшкових костюмах "песика" та "сніговика", прийшли на засідання мандатної комісії Херсонської міськради.

Незвичайні "гості" не пояснили мети свого візиту. Вони сиділи тихо та нікому не заважали. Втім, депутати вимагали вигнати звірят і виликати поліцію.

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Згодом до мерії зателефонував анонім і повідомив про вибухівку в будівлі. Усіх з будівля евакуювали, а члени комісії вирішили попри небезпеку працювати далі.