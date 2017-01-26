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Хотів священика кликати, – Лозовий розповів про "епічний" політ з Корольовою

17:02, сьогодні 110193 Читать новость на русском
Лозовий не дуже зрадів компанії Корольової
Лозовий не дуже зрадів компанії Корольової / ukrainians.today

Нардеп Андрій Лозовий розповів, як летів одним рейсом із скандально відомою співачкою Наташею Корольовою.

Свою "епічну" історію він описав у Facebook.

Спочатку, розповів Лозовий, не міг повірити, що це Корольова, бо СБУ заборонила їй в’їзд в Україну. Однак, пізніше згадав, що спецслужба зробила для неї виняток через смерть бабусі.

Остаточно зіпсувало настрій з самого ранку, коли мене з колегами (через Франкфурт летіли на сесію ПАРЄ в Страсбурзі) і московську запроданку посадили в одну маршрутку, яка їхала з терміналу до трапу літака. Кажу до водія (голосно, щоб Корольова почула): "Добродію, треба обов'язково покликати священика і освятити машину, бо тут московські бєси...",

– розповів депутат.

Він додав, що всю дорогу Корольова "тихенько сиділа в бізнес-класі і сороміцьки ховала очі".

"А тепер про головне. Летіла Наташа Корольова не у Москву через Мінськ, а додому в Майямі через Франкфурт, вона там постійно мешкає у вільний від гастролей час. Летіла не по російському паспорту, а по green card USA. Оце і ціна "принциповості" путінських трубадурів. І трубадурочок", – додав Лозовий.

Нагадаємо, СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їжджати в Україну протягом п'яти років. Однак, через смерть бабці співачці таки дозволили прилетіти в Україну на похорон.

Теги: СБУ LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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