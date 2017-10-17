Хто дискредитує українських антикорупціонерів

Поки активісти критикують президента і парламент на вулицях – опоненти опозиційних сил в боргу не залишаються. Активістів називають "грантоїдами", "агентами ФСБ", та вбивцями тварин.

Офіс народного депутата Віктора Чумака розписали лайкою облили фарбою. А в інших областях, де депутат зустрічався з громадянами на нього також чекали неприємні сюрпризи.

Тим часом у Дніпровському районі розклеюють листівки. "Чумак на фото з Трампом" "Чумак платить за вбивства тварин", "Чумак роздає пайки". Публічно нардеп вимагає виборів за відкритими списками без мажоритарки. Він каже, виборців підкуповувати і не збирався, а листівки, як і все інше політичне замовлення проти нього.

Декілька журналістів мені казали, що це замовлення від інформаційного департаменту адміністрації президента, напевно я багато говорю, багато критикую президента,

– сказав народний депутат України, позафракційний Віктор Чумак.

Цікаво, що один з тих, хто на замовлення веде кампанію проти нардепа - це Всеволод Філімоненко. Той самий, який отримав стусанів від голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна після замовних фільмів проти нього та інших членів організації.

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В той самий проміжок часу під будинком Шабуніна відбувається акція. Журналісти-розслідувачі виявили, що її організовувала сама Служби безпеки України. Віталій каже, це після позову проти приховування декларацій високопосадовців відомства. А також через захист НАБУ від нападок Банкової.

Ми для них проблема вони захищаються, зрозуміло, що буде протидія є просто межа, як тільки в такі протидії включаються державні ще й правоохоронні органи це вже не протидія, це переслідування владою неугодних,

– заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Грантоїди" не єдина технологія чорного піару від влади. Спеціальні люди з адміністрації президента і спецслужб знищують репутацію не тільки опозиційних політиків. Експерти натякають, що кампанія проти Арсенія Яценюка, перед тим, як його змінив соратник президента Володимир Гройсман, теж справа рук Президента. Влада використовує ще одну мантру, щоб очорнити опонентів – "агенти Кремля". Так, наприклад було, коли голосували за закони президента про реінтеграцію.

Представниця президента серйозно говорила про російське прізвище Семенченка та Соболєва, яке вони потім змінили. А пізніше поширила чутки, що депутат Юрій Левченко, народився в Росії. Пізніше він спростував цю інформацію.

Дуже небезпечно, використовувати кальку "агенти кремля" на тих, хто очевидно ними не є. Таким чином влада нівелює небезпеку справжніх агентів ФСБ, які причаїлися і готові завдати удару.