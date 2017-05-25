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Три роки президентства Порошенка: топ-факти про главу держави

11:36, сьогодні 114 Читать новость на русском

Три роки тому українці обрали Президентом України Петра Порошенка. Як Леонід Кравчук, він теж переміг конкурентів одразу у Першому турі виборів.

У 1998 році Петрові Порошенку було 33 роки. Але вже тоді він керував шоколадними фабриками та корабельнею.

Того ж року розпочалася політична кар'єра Порошенка. До свого Президентського крісла він пройшов ледь не через усі найвпливовіші посади: секретар РНБО, очільник Національного банку, міністр закордонних справ. Не гребував Порошенко членством у діаметрально протилежних партіях: СДПУ, яку очолював кум Путіна Віктор Медведчук, "Наша Україна" і "Партія регіонів".

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Хоча під час Помаранчевої революції Порошенко не підтримав його протеже Віктора Януковича і став на бік Віктора Ющенка, однак після приходу до влади Януковича вчорашній опонент став працювати міністром економіки в уряді Азарова.

Поряд із Януковичем той пропрацював менше року. А далі настав Майдан, який майбутній президент підтримував. Зрештою, після нього Порошенко і переміг на виборах.

У Петра Порошенка велика родина, четверо дітей. Дружина має благодійний фонд. Нещодавно почала вести рубрику на телеканалі олігарха Рената Ахметова про те, як тримати себе у формі. Молодші діти навчаються в Англії. Порошенко впевнений, що недешеві закордонні школи рятують дітей від розбещеності. Вартість навчання трьох дітей у рік коштує майже чотири мільйони.

У дитинстві Петро Порошенко мріяв стати десантником. У дорослого Порошенка мрії інші. І хоча запевняє, що не думає про другий термін, проте в його оточенні розповіли, що підготовку до виборів уже розпочали.

Теги: Петро Порошенко Україна Політика Президент України
Джерело: 24 Канал
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