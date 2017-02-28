Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)

Найпопулярнішим "напрямком" для сучасних українських гастарбайтерів є Польща та Росія, причому серед тих, хто працював за кордоном протягом останніх 5 років, лише 15% робили це на постійній основі, а 77 % виїжджали на сезонні роботи.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" наприкінці 2016 року. Що цікаво, майже кожен третій респондент відмовився відповідати на запитання "де ви працювали за кордоном".

Майже кожен другий (43%) із заробітчан працював у сфері будівництва та ремонту, кожен четвертий – на сільськогосподарських роботах, а кожен десятий – роботою по дому (прибирання, приготування їжі та інше).

Оплатою власної праці за кордоном задоволені понад 80% заробітчан, причому більше задоволених на Заході та Півдні, а от найменше таких – на Сході нашої країни. Причому, якщо вірити соціологам, однаково на це питання відповідають і чоловіки, і жінки.

Головною проблемою для українців, які працюють за кордоном, є мовний бар'єр та відчуття другосортності – про це заявив кожен четвертий респондент. Крім цього, 22% гастарбайтерів скаржаться на відсутність офіційного договору з роботодавцем, а ще по 18 % – на погані житлові умови і проблеми з медичним забезпеченням. Водночас 38% опитаних зазначили, що не стикались із проблемами взагалі.

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