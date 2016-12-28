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Хто з політиків найбільш не до вподоби українцям: результати опитування

22:03, сьогодні 41026 Читать новость на русском
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Експерти оприлюднили результати загальнонаціонального дослідження, де дізнавалися думку українців, хто з політиків найбільше їм не до вподоби, та які головні події року, що минає, виділили б.

Дослідження спільно провели Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Розумкова з 16 по 20 грудня в усіх регіонах України, окрім окупованих територій.

Головною політичною подією року, що минає, українці називають війну на сході країни. Серед найболючіших питань – ціни на тарифи, охорона здоров’я та маленькі зарплати.

А от експерти до головних подій віднесли – впровадження електронного декларування та початок роботи антикорупційних інститутів. Також відмітили санацію банківської сфери та завершення політичної кризи.

Серед негативних подій, які виділяють експерти, насамперед те, що Україна не отримала безвіз,
– зазначає співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна.

Найуспішнішим політиком 2016 року експерти називають премєр-міністра Володимира Гройсмана, а найбільшим розчаруванням – колишню бранку Надію Савченко.

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Найнепопулярніші особи серед опитаних громадян – голова НБУ Валерія Гонтарева, колишній прем’єр Арсеній Яценюк, та чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Більше половини респондентів хочуть бачити в країні нових політичних лідері, але хто саме це може бути знають лише одиниці.

Очевидно, що це політична криза, коли люди з одного боку негативно ставляться до існуючих політиків різних політичних сил. І з іншого боку не дуже бачать перспективу нових політиків,
– пояснює Ірина Бекешкіна.

Щодо прогнозів на наступний рік, то ситуація доволі непроста, кажуть експерти. Зокрема на міжнародні арені становище України скоріше за все ускладниться через зміну влади в низці європейських країн. І це може стати передумовою для послаблення чи відміни санкцій проти Росії.

Утім у 2017 році, за прогнозами експертів, українці таки отримують безвіз. У політичному житті – можливі дочасні вибори до парламенту. А в економіці – невелике зростання.

Теги: Україна Політика соціологічне дослідження Центр Разумкова Володимир Гройсман Надія Савченко Арсен Аваков Арсеній Яценюк Валерія Гонтарева Війна на Донбасі е-декларування
Джерело: 24 Канал
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