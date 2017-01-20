Хто зазіхнув на Україну: журналісти показали детальну інфографіку про сепаратистських лідерів

В мережі з'явилась інфографіка, в якій зібрана детальна нформація про всіх лідерів сепаратистсьих угрупувань в Україні.

Як пише видання Слово і діло, Росії вдалось окупувати Крим та Донбас лише завдяки українцям, які зрадили Батьківщину. Вони продались Кремлю та сприяли рохзитуванню ситуації в суспільстві після Майдану.

За версією видання, в окупованому Криму найбільше сприяли окупантам екс-депутати Криму – Сергій Аксьонов, Володимир Константинов і Констянтин Бахарєв. На півдні та сході України найбільше "відзначились" колишні народні депутати України Олександр Єфремов, Ігор Марков, Олег Царьов і Вадим Колесніченко. Всі вони були членами Партії регіонів.

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Водночас, творцями "ДНР" є колишній лідер об'єднання "Оплот" Олександр Захарченко, мер Слов'янська Неля Штепа та екс-кандидат в депутати Денис Пушилін.

Лідерами "ЛНР" є колишній голова ринкового нагляду в Луганській обласній інспекції з питань захисту прав споживачів Ігор Плотницький і екс-водій та охоронець сина Олександра Єфремова – Валерій Болотов.