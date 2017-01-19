Іноземні війська прибудуть в Україну для спільних навчань: Рада дала згоду

Верховна Рада України дозволила допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у військових навчаннях.

Законопроект №5636 про затвердження відповідного рішення президента на засіданні в четвер підтримали 236 народних депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Внесений Президентом України Петром Порошенком законопроект передбачає допуск на територію країни в 2017 році підрозділів збройних сил іноземних держав для участі в багатонаціональних навчаннях з підготовки підрозділів збройних сил, а також українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017" і "Репід Трайдент-2017".

Фото з військових навчань "Репід Трайдент"

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У пояснювальній записці до законопроекту мовиться, що в межах багатонаціональних навчань з підготовки підрозділів збройних сил пропонується допустити на територію України терміном до 365 днів до 3 тис. військовослужбовців ЗС США, інших держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру" з озброєнням і військовою технікою, в тому числі і до 6 літаків та вертольотів.

В межах українсько-американських навчань "Сі Бриз-2017" пропонується допустити на територію України в липні – вересні 2017 року на термін до 25 діб до 2,5 тис. військовослужбовців ЗС США, інших держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру" з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів, до 5 підводних човнів, до 10 літаків і вертольотів, до 60 одиниць колісної техніки.

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Також у межах українсько-американських навчань "Репід Трайдент-2017" пропонується допустити на територію України в червні – листопаді 2017 року терміном до 25 діб до 2 тис. військовослужбовців США, інших держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру" з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків, до 10 вертольотів.