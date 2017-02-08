Інтерв’ю: відомий волонтер чітко пояснив, коли закінчиться війна на Донбасі

Волонтер, керівник Проекту "Повернись Живим" Віталій Дейнега розповів у студії 24 Каналу про ситуацію на Донбасі і в Авдіївці, заяву посла Німеччини, і торгову блокаду регіону.

Вибори в ОРДЛО

Вони є доцільними, якщо кожен охочий українець зможе вільно працювати з виборцями, ходити на зустрічі та агітувати.

Як тільки це стане можливим – тоді ці вибори можна проводити.

Посол Німеччини

Після його слів про вибори на Донбасі за присутності Росії, він має публічно заперечити свої слова, бо вся країна хоче це почути.

Ситуація в Авдіївці

Коли я туди приїхав, по очах офіцерів я зрозумів, що ми тут міцно тримаємося. Виглядало, що бойовики прицільно нищать інфраструктуру Авдіївки, аби вигнати місцевих, щоб ще збільшити обстріли нашої армії, однак цього не відбулося.

Яким буде мир?

Зрозуміло, що будь-яка війна завершується миром. Поки ми не маємо сил, аби звільнити Донбас військовим шляхом, допоки наша позиція на ймовірних перемовинах буде слабкою.

Коли ми матимемо цю силу, і бойовики зрозуміють, що у них є вибір лише між знищенням чи капітуляцією – тільки тоді війна їм буде непотрібна.