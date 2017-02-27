Кандидат на пост прем’єра Нідерландів погрожує викинути угоду Україна-ЄС "в кошик"

Представник нідерландської християнсько-демократичної партії CDA, кандидат на пост прем’єр міністра Нідерландів Сібранд Бума під час теледебатів різко висловився про законопроект про ратифікацію угоди Україна-ЄС.

Про це пише EUobserver.

Зокрема, він заявив, в разі якщо він стане прем’єром, то викине законопроект про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС "в корзину".

Раніше він також заявив, що відкликав би ратифікацію цього документа.