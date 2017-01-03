Кандидат у президенти Франції зробила скандальну заяву щодо анексії Криму

Кандидат від французького "Народного фронту" Марін Ле Пен вважає, що Росія окупувала Крим законно.
Таку заяву вона зробила у ефірі місцевого радіо та телебачення, передає Le Figaro.
"Не вважаю, що ця анексія була незаконною: був референдум, за результатами якого жителі Криму хотіли приєднатися до Росії", – зауважила політик.
Також Ле Пен підкреслила, що необхідно встановити "стратегічні стосунки" між Францією та Росії у контексті боротьби проти терористів "Ісламської держави".
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Нагадаємо, відповідно до осінніх рейтингів у президентських перегонах у Франції лідирує саме Марін Ле Пен.
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