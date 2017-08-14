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Каспаров: Трамп – головна надія Путіна на хаос

09:16, сьогодні 1028 Читать новость на русском
Чому Трампу і Путіну поки не варто
Чому Трампу і Путіну поки не варто "рвати відносини"? / Фото з відкритих джерел

Аби красиво пояснювати, чому в Росії все погано, Путін вибрав тактику створення ворогів, і чим сильніші ці вороги, тим легше трактувати, чому РФ ступила на стежку війни, яка вимагає жертв і абсолютної відданості її "великому лідеру".

Про це російський опозиціонер, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров пише у своїй статті для The Washington Post.

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Політик називає "міфом" думку про те, що європейські та американські санкції грають на руку Путіну.

"Путін не зупиниться, поки його не зупинять, а цього не станеться, поки його зграя не вважатиме, що він замість того, щоб приносити їй користь, став перешкодою для збереження її багатства і могутності. Санкції, які б'ють по закордонним інвестиціям зграї, чудовий спосіб цього досягти", зазначає Каспаров.

Автор публікації також пояснює, чому Трампу і Путіну поки не варто "рвати відносини".

Трамп залишається головною надією Кремля на спричинення хаосу у Вашингтоні і ослаблення позицій Америки за кордоном. Трамп, як і раніше, не в змозі критикувати Путіна, тому, що самолюбство не дає йому визнати, що саме хакерські атаки ворожої іноземної держави посприяли його перемозі на виборах. Можливо, програми Трампа і Путіна не збігаються, але, як мінімум, одна спільна мета у них є: зосередити в руках Трампа максимум влади,
підсумовує Каспаров.

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Теги: Новини Росії Новини політики США Дональд Трамп Володимир Путін
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