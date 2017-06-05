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Кількість росіян, які вважають Україну ворогом, досягла історичного максимуму: дослідження

11:41, сьогодні 732 Читать новость на русском
Росіяни бачать в Україні ворогів. Але не всі
Росіяни бачать в Україні ворогів. Але не всі

Кожен другий росіянин переконаний, що Україна недружньо та вороже налаштована щодо Росії. І з кожним роком цей показник зростає.

Такі дані дослідження опублікувала "Левада-центр".

У цьому показнику Україна зайняла другу позицію, поступившись лише США, які недружними до Росії вважають 69 відсотка опитаних. Хоча ще минулого року таких було 72 відсотка.

Слід зазначити, що 50 відсотків – це історичний максимум за 11 років, що проводиться дослідження. Ще в попередньому році лише 48 відсотків росіян вважали Україну ворожою країною. І лише 2 відсотки росіян у 2017 році переконані, що Україна – дружня країна.

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Також в топ-5 недругів перебувають Німеччина, Латвія та Литва – по 24 відсотка.

Туреччина, яка ще минулого року була в трійці "ворожих" країн, опустилась аж на 11 місце.

Білорусь, Китай, Казахстан, Сирія та Індія – це ті країни, які росіяни вважають дружніми.

Теги: Україна Україна – Росія Новини Росії соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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