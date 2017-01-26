08:21
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 23:00: Трамп будує стіну. Елітні автокрадії
Випуск новин
00:08, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Китай розглядає Росію як свою майбутню здобич, – експерт

07:02, сьогодні 1091 Читать новость на русском
Китай нарощує свій ядерний потенціал
Китай нарощує свій ядерний потенціал / 24 канал

Китай зміцнює свій ядерний потенціал – як для протистояння зі США, так і з Росією одночасно. При цьому Китай не буде дружити з Росією, і це помітно по багатьом його діям. Китай розглядає Росію, як свою майбутню здобич.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Олександр Палій.

За словами Палія, ядерний потенціал Росії поки що більший, ніж китайський, але цей розрив зменшується. Тому в цій ситуації Росії більш нічого не залишається робити, як спостерігати за діями Китаю.

Посилення Китаю, в першу чергу, є проблемою для Росії, а не США. США не мають з Китаєм сухопутного кордону, на відміну від Росії. Росія буде мовчати доти, доки китайці не зупиняться на Уралі,
– зазначає політолог.

Олександр Палій також нагадав: після того, як Путін оголосив про розворот на Схід, про будівництво газопроводів з Китаєм, Пекін м’яко, але досить конкретно відмовився від такого співробітництва з Росією.

Китайці змушують будувати газопроводи і нафтопроводи до своєї країни за російські гроші. Реальна співпраця між цими країнами полягає в тому, що китайці поступово заходять у нафтовидобувні проекти на території самої Росії,
– говорить політолог.

Експерт також зауважив, що сьогодні Китай не позичає гроші росіянам. А російські компанії не можуть перекредитовуватися в Китаї.

Нагадаємо, у провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Китай розгорнув нові мобільні комплекси з міжконтинентальними балістичними ракетами Dongfeng-41.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков Росія не вважає загрозою розміщення Китаєм міжконтинентальних балістичних ракет недалеко від спільного кордону.

Більш детально про стосунки Росії і Китаю читайте в матеріалі: Китай і Росія: хто кого?

Теги: Політика Україна США Новини Росії Володимир Путін Китай
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
4 сезон
25 січня, 22:33 4 сезон "Шерлока": грандіозний провал грандіозного серіалу
1 892
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
25 січня, 21:00 Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
Анна Косинська 2512
Легалізувати все:
25 січня, 20:01 Легалізувати все: "Конопляні джмелі" великі та не дуже
Яніна Ткачук 1 1481
Китай і Росія: хто кого
25 січня, 19:00 Китай і Росія: хто кого
Інна Жолобович 2421
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У Києві перекинулась швидка: є загиблі та постраждалі
 28 жовтня 2016 , 09:48
Український олімпійський чемпіон розповів про своє патріотичне каное
21 серпня 2016 , 18:51 2
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук