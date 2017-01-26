Китай розглядає Росію як свою майбутню здобич, – експерт

Китай зміцнює свій ядерний потенціал – як для протистояння зі США, так і з Росією одночасно. При цьому Китай не буде дружити з Росією, і це помітно по багатьом його діям. Китай розглядає Росію, як свою майбутню здобич.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Олександр Палій.

За словами Палія, ядерний потенціал Росії поки що більший, ніж китайський, але цей розрив зменшується. Тому в цій ситуації Росії більш нічого не залишається робити, як спостерігати за діями Китаю.

Посилення Китаю, в першу чергу, є проблемою для Росії, а не США. США не мають з Китаєм сухопутного кордону, на відміну від Росії. Росія буде мовчати доти, доки китайці не зупиняться на Уралі,

– зазначає політолог.

Олександр Палій також нагадав: після того, як Путін оголосив про розворот на Схід, про будівництво газопроводів з Китаєм, Пекін м’яко, але досить конкретно відмовився від такого співробітництва з Росією.

Китайці змушують будувати газопроводи і нафтопроводи до своєї країни за російські гроші. Реальна співпраця між цими країнами полягає в тому, що китайці поступово заходять у нафтовидобувні проекти на території самої Росії,

– говорить політолог.

Експерт також зауважив, що сьогодні Китай не позичає гроші росіянам. А російські компанії не можуть перекредитовуватися в Китаї.

Нагадаємо, у провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Китай розгорнув нові мобільні комплекси з міжконтинентальними балістичними ракетами Dongfeng-41.



Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков Росія не вважає загрозою розміщення Китаєм міжконтинентальних балістичних ракет недалеко від спільного кордону.

Більш детально про стосунки Росії і Китаю читайте в матеріалі: Китай і Росія: хто кого?