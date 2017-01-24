Китай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією

У провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Китай розгорнув нові мобільні комплекси з міжконтинентальними балістичними ракетами Dongfeng-41.

Про це повідомляє Global Times.

При цьому офіційно Китай не оголошував про прийняття на озброєння Dongfeng-41.

Проте на думку експертів, країна вже все-таки успішно розробила такі ракети.

Dongfeng-41 – це твердопаливна балістична ракета, здатна вражати цілі на відстані до 14 тисяч кілометрів.

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