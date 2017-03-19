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Коли нарешті стартує нашуміла пенсійна реформа і чого від неї очікувати

10:36, сьогодні 542 Читать новость на русском

Мізерні пенсії і дірка у Пенсійному фонді – змінити систему нарахувань для тих, хто йде на заслужений відпочинок, влада обіцяє роками. Чому далі балачок справа не йшла і коли нарешті стартує пенсійна реформа – дивіться у сюжеті.

В Україні середня пенсія 1800 гривень. А дефіцит Пенсійного фонду становить понад 140 мільярдів гривень.

Виплати нараховують, як і в радянські часи, за так званим принципом солідарності поколінь – молодші утримують старших. Працює це так: кошти, що перераховують підприємства та застраховані особи до Пенсійного фонду, виплачують нинішнім пенсіонерам.

Приблизно 12 мільйонів пенсіонерів забезпечують лише 10 мільйонів працюючих людей. І це навантаження буде зростати,
– зазначила заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

До "осучаснення" пенсій у влади руки не доходять. Перерахувати виплати вже півроку обіцяє міністр соцполітики Андрій Рева.

Пенсія нараховується на підставі середньої заробітної плати за три останніх роки. Для того, щоб зрозуміти масштаб проблеми, скажу, що осучаснення пенсії останній раз проводилось в 2012 році, а розрахунок йшов по заробітним платам 2008 року,
– підкреслив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Однак, перерахунок проблеми не вирішить. А за роки незалежності влада про пенсійні реформи хіба говорила. Наприклад, в Україні не раз намагалися запустити трирівневу пенсійну систему, яка працює у багатьох країнах світу.

Зміст трирівневої пенсійної системи в тому, що українець має отримувати пенсію із трьох джерел: з солідарного, накопичувального і недержавного Пенсійного фонду,
– пояснив екс-міністр соціальної політики Павло Розенко.

Крапку у цьому питанні вирішив поставити ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд. Пенсійна реформа – одна з умов, за яких ми зможемо отримати черговий транш. Уряд погодився, адже на кону один мільярд доларів. Оскільки фінальний текст меморандуму і досі не опубліковали, цю тему чиновники не коментують. Єдине запевняють, що підвищення пенсійного віку до 63 років не буде.

Питання траншу для України МВФ планує розглянути вже у понеділок, 20 березня. Можливо саме після цього Уряд привідкриє завісу реформ. Але навіть якщо вони нарешті стартують, швидкого результату очікувати не варто. Невеликий подарунок пенсіонерам влада планує зробити у травні. Мінімальна пенсія зросте на 65 гривень, тобто до 1312. Та, окрім пенсій, зростуть і ціни на продукти та комунальні послуги.

Читайте також: Кабмін обіцяє незабаром показати проект пенсійної реформи

Автор: Оксана Тропотяга, Альона Чернецька
Теги: Україна Політика Пенсіонери Пенсійний фонд України Пенсійна реформа
Джерело: 24 Канал
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