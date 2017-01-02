Кремль готовий "здати" Донбас, – Тука

Сьогодні Росія готова віддати Донбас лише на своїх умовах. Однак, Україна може перейняти ініціативу та реалізувати свій сценарій повернення окупованих територій.

Таку заяву зробив заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука в своїй авторській колонці для ресурсу "Новое время".

Чому я вірю в те, що Україні це вдасться у 2017-му – максимум до середини 2018 року? По-перше, у нас є бажання. Це найголовніше. По-друге, підтримка світової спільноти, і це потрібно цінувати. На жаль, останнім часом наші безвідповідальні популісти починають говорити, що підтримка світової спільноти нічого не варта, що на неї не варто звертати увагу. Це не так, вона дає результати, причому істотні,

– підкреслив він.

Міністр зауважив, що скидати з рахунків фактор економічного тиску на Росію, щонайменше, безвідповідально.

Останні кілька місяців ті популістичні сили, які мріють позачерговими виборами, починають "розкручувати" абсолютно безпідставну та провокаційну риторику про те, що потрібно відгородитися від Донбасу. Дехто навіть прагне повернути ядерну зброю Україні. Люди або елементарно не розуміють, про що говорять, або спеціально провокують непотрібні чутки. Поки це викликає у європейців лише, м'яко кажучи, подив. Але якщо ця риторика перейде у стіни Верховної Ради – особливо після виборів, на яких популісти, судячи з усього, наберуть набагато більше голосів – це призведе до дуже сумних наслідків,

– підкреслив політик.

За його словами, існує безліч фактів, що підтверджують готовність Кремля "здати" Донбас, оскільки російська Федерація явно не бачить ці території в своєму складі – як доказ можна порівняти діяльність окупантів у Криму та на Донбасі.

На Донбасі відбувається повальне мародерство, вирізання та знищення підприємств. Вони фактично прирікають регіон на економічне вимирання. У Криму таке не спостерігається. Російська влада, навпаки, змушує великі приватні компанії інвестувати в кримські бізнес-проекти та інфраструктурні об'єкти. І в цьому принципова різниця,

– заявив посадовець.

Щоправда, Тука сподівається, що в Україні нарешті настане мир – ми повернемо і Донбас, і Крим. Однак, на його погляд, потрібно сконцентруватися на таких аспектах: боротьба з внутрішнім популізмом, ефективна боротьба з корупцією, військове вирішення конфлікту.

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